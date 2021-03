Potrzebujący otrzymają świąteczne paczki

Śniadanie Wielkanocne dla samotnych, bezdomnych i ubogich to wydarzenie, które od siedmiu lat wspólnie organizują Fundacja Rodziny Czarneckich, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.



Przedstawiciele organizacji zapraszają wszystkich chętnych na plac przed Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku w Wielką Sobotę (3.04.2021 r.) od godz. 10.00. Tu, wolontariusze wspierani przez Grupę Ratowniczą Nadzieja i Wojska Obrony Terytorialnej, będą rozdawać paczki z żywnością oraz gotowymi daniami świątecznymi. W sumie otrzyma je nawet 1000 osób.

- W tym roku będziemy przygotowani do wydania ponad tysiąca paczek. W paczkach tych znajdą się nie tylko tradycyjne potrawy wielkanocne, takie jak żurek z białą kiełbasą, wędliny, pasta jajeczna, sałatka jarzynowa, baby wielkanocne, pieczywo, ale będą to również produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Każdy z naszych gości otrzyma dwie paczki” - mówi Dominika Czarnecka z Fundacji Rodziny Czarneckich. „Wydarzenie wspiera kilkudziesięciu darczyńców. Są to zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, które wspierają to przedsięwzięcie również finansowo - dodaje Czarnecka.