Podlaskie po raz kolejny wsparło akcję „Koszyczek Wielkanocny”

Ponad 15 tys. święconek trafiło do starszych, samotnych i chorych mieszkańców województwa podlaskiego. To wyraz solidarności z tymi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Akcję Fundacji Hagia Marina finansowo wsparł Samorząd Województwa Podlaskiego. W piątek (02.04) święconki do białostockich noclegowni i schronisk dla bezdomnych w imieniu marszałka Artura Kosickiego rozwozili: Izabela Smaczna-Jórczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej i Robert Jabłoński, dyrektor Gabinetu Marszałka UMWP.