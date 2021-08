„Piknik nad Rospudą” – 29.08

Celem przedsięwzięcia jest promowanie szlaków turystycznych w dolinie Rospudy oraz piękna natury i jej ochrona. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcję: od spływu kajakowego, wycieczkę rowerową po pieszą wędrówkę z przewodnikiem turystycznym z miejsca pikniku do Uroczyska Święte Miejsce.

Czas zostanie urozmaicony również projekcją, podczas której zostaną wyświetlone animacje dla dzieci, zaś dla wszystkich zostanie ukazana prezentacja filmów przyrodniczo-kulturowych. Wydarzenie ukoronowane zostanie ogniskiem integracyjnym, gdzie goście będą mogli skosztować bigosu, kiełbasek z ogniska, zupy oraz czegoś dobrego na deser. W trakcie pikniku uczestnicy imprezy posłuchają gawędy nt. dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu i obszaru LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, a chętnym przygotowano mały konkurs z nagrodami.

Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają partnerzy projektu oraz uczestnicy akcji sprzątania doliny Rospudy w ramach niniejszej operacji. Prosimy o zgłoszenie udziału do środy 25 sierpnia 2021 (włącznie) do: Starostwa Powiatowego w Suwałkach na maila: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (tel. 87 565 92 72) ew. sot@suwalszczyzna.eu, z adnotacją w karcie zgłoszenia czy wybierają Państwo:

dojazd busem (dla pierwszych 20.zgłoszonych), czy własnym środkiem transportu,

udział, w której z w/w grup rekreacji (grupy I-III; brak wyboru grupy spowoduje automatyczne zakwalifikowanie do grupy III),

potrzebę animacji dla dzieci.

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko oraz numer pesel (do ubezpieczenia). Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w związku z niniejszą imprezą oraz udostępnienia wizerunku w celach dokumentacji i promocji wydarzenia. Udział osób niepełnoletnich pod opieką rodziców lub opiekunów.

Planowany program wydarzenia:

10:10 Zbiórka grupy z Suwałk (bus do 20 os.): parking przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach, ul. Świerkowa 60

10:20 Wyjazd busem z Suwałk (przejazd z opiekunem)

11:00 Raczki (parking przy Urzędzie Gminy): spotkanie wszystkich uczestników pikniku – sprawdzenie obecności i rozdział grup (rowerowa, kajakowa, piesza), rozdanie identyfikatorów

11:15 – 15:30 Grupa I: spływ kajakowy na trasie Małe Raczki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą, po spływie dowóz uczestników na miejsce pikniku*2

11:15 – 15:00/15:30 Grupa II: wycieczka rowerowa z przewodnikiem turystycznym na trasie: Małe Raczki – Raczki – Dowspuda – Jaśki – Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą – ew. Młynisko - miejsce pikniku*2

11:30 – 13:30 Grupa III: wycieczka piesza z przewodnikiem turystycznym z miejsca pikniku*2 do Uroczyska Święte Miejsce nad Rospudą i powrót na miejsce pikniku*2

12:00 – 14:00 Sprzątamy szlaki turystyczne doliny Rospudy (akcja indywidualna dla zainteresowanych)

15:00 - 17:00 Animacje dla dzieci (2 grupy po 1 godz. 15:00 – 16:00 i 16:00 – 17:00) oraz prezentacja filmów przyrodniczo-kulturowych

16:00 – 18:30/18:45 Ognisko integracyjne w miejscu pikniku*2: poczęstunek turystyczny (bigos, kiełbaski, zupa, deser); gawęda nt. dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu i obszaru LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, mały konkurs z nagrodami

18:30/19:00 Zakończenie pikniku i wyjazd busem (do Suwałk p. Raczki)

Piknik jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach partnerskiego projektu/operacji pn. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.



źródło: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

oprac.: Cezary Rutkowski