Młodzież zaprasza do udziału w białostockiej grze miejskiej Kadry Historii

Projekt Kadry Historii to przedsięwzięcie odbywające się w ramach Akademii Witolda Pileckiego organizowanej przez Instytut Witolda Pileckiego. Realizuje go grupa młodych ludzi pasjonujących się lokalną historią. Do tej pory swój projekt realizowali poprzez promowanie historii osób związanych z Białymstokiem na stronie facebookowej i przeprowadzenie konkursu pt. „Czym jest dla Ciebie postawa solidarności?”.

Obecnie projekt zbliża się do końca, a ostatnim etapem jego realizacji jest zorganizowanie gry miejskiej ulicami Białegostoku. Gra jest skierowana przede wszystkim do młodzieży, ale udział w niej może wziąć każdy. Zostanie ona udostępniona w aplikacji Terra Run 19 kwietnia. Celem uczestników będzie podążanie wzdłuż przygotowanej trasy i rozwiązywanie zadań znajdujących się w wyznaczonych punktach. Wszystkie przygotowane zadania zostały umieszczone w aplikacji i są powiązane się z historiami osób, o których życiorysie młodzież informowała na stronie facebookowej. Chętni będą mogli zagrać do 17 maja 2021 r.

Trasa przebiegać będzie przez ścisłe centrum miasta. Punkt początkowy znajdować się będzie przy kościele św. Rocha, a szacowana długość trasy to ok. 2,5 km. Warto zwrócić uwagę, że gra jest w pełni bezpieczna. Uczestnicy nie będą musieli dotykać żadnych przedmiotów (mogłoby to być powodem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19). Ponadto organizowana gra miejska, oprócz walorów edukacyjnych, może być ciekawą formą aktywności fizycznej, która szczególnie obecnie jest w dużym stopniu ograniczona wśród ludzi młodych.

Jak możemy dołączyć do gry? To proste. Wystarczy pobrać aplikację Terra Run (dostępną na urządzenia z systemem Android), udać się na punkt startowy zlokalizowany przy kościele św. Rocha i odnaleźć w aplikacji grę Kadry Historii. Po tym można już zacząć przygodę. Z grą powiązany jest konkurs, w którym do wygrania są powerbanki oraz różnego rodzaju gadżety.

Więcej informacji znajduje się na stronie Kadry Historii na platformie Facebook.

źródło i fot.: Koordynator projektu Kadry Historii

oprac.: Cezary Rutkowski