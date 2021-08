Mikrodotacje dla lokalnych działaczy

Program „Podlaskie Lokalnie” realizowany przez fundację Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnię Socjalną „Active Go” w Białymstoku. Ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. W drugiej edycji, pula projektu wynosi niemal 1,2 mln zł. Z tych środków planuje się wsparcie 240 przedsięwzięć.

Marszałek Kosicki podkreślił szczególnie walory edukacyjne, animacyjne i doradcze przedsięwzięcia.

– Zamysł projektu wpisuje się w ideę społeczeństwa obywatelskiego i jest bardzo istotny dla małych organizacji oraz grup nieformalnych, które dopiero wchodzą na rynek i nie wiedzą jeszcze jak można pozyskać środki publiczne – powiedział Artur Kosicki. – Fundacja to sprawdzony partner, z którego pomocy skorzystało wiele instytucji.

Do końca 2023 r. zorganizowanych zostanie łącznie osiem konkursów mikroodotacyjnych na łączną kwotę 1,2 mln zł. Będą one prowadzone w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza z nich to Wsparcie Inicjatyw Lokalnych, druga to Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych. W ramach obu z tych ścieżek, będzie można otrzymać dotacje w wysokości do 5 tys. zł.

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są nie tylko podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego (co najmniej 3 osoby).

Projekt „Podlaskie Lokalnie” przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia.

– Nabór do pierwszego konkursu potrwa do końca tego miesiąca. Pula środków przewidziana na ten konkurs to 300 tys. zł – poinformował Adam Kozłowski z fundacji Instytut Suwerennej, koordynator projektu.

To druga edycja programu „Podlaskie Lokalnie”. W pierwszej, realizowanej w latach 2018-2019, wsparto blisko 130 projektów na łączną kwotę 650 tys. zł. Ich beneficjentami była zróżnicowana grupa odbiorców: seniorzy, osoby niepełnosprawne, młode matki, dzieci i młodzież z ośrodków poprawczych, sportowcy, harcerze.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Paulina Dulewicz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz