Lato z Fundacją „Pomóż Im”

Organizatorem wyjazdu jest białostocka Fundacja „Pomóż Im”, która co roku zapewnia dzieciom po przebytej chorobie onkologicznej i podopiecznym z rodzin hospicyjnych letnie turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Są to wyjazdy wzmacniające, integrujące, ale przede wszystkim pozwalające wypocząć i poznać nowe miejsca. Fundacja „Pomóż Im” jest jedynym w regionie organizatorem tego typu wyjazdów, za które uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Na początku ubiegłego roku wystartowała w konkursie grantowym Fundacji ING Dzieciom.

– Nasz pomysł na organizację letniego wypoczynku okazał się ciekawy i atrakcyjny dla komisji konkursowej i otrzymaliśmy nagrodę w postaci wyjazdu grupy dzieci do ośrodka Fundacji ING Dzieciom w Wiśle – informuje Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. – Niestety, z powodu pandemii nie mógł się on odbyć i został przełożony na ten rok, jednak w ograniczonym zakresie. Zamiast 45 dzieci, z turnusu skorzysta 21 osób. Ośrodek w Wiśle to bardzo atrakcyjne miejsce, a sam budynek kolonijny jest nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony, chociażby w zakresie zaplecza rekreacyjno-edukacyjnego. W ramach turnusu dzieci będą miały zapewnione zajęcia rekreacyjne, turystyczno-krajoznawcze, sportowe, psychologiczne i z zakresu zdrowego odżywiania się z elementami robotyki – dodaje Krystyna Skrzycka.