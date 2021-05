Białostockie Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” dziękuje darczyńcom i prosi o dalsze wsparcie

Trwająca pandemia to dla hospicjum niełatwy czas. Brak możliwości odwiedzin sprawia, że bliscy wstrzymują się z oddawaniem chorych z rodziny do placówki, by spędzić z nimi ostatnie chwile. Mniejsza liczba pacjentów to mniejsze dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówka nie jest też w stanie wywiązać się z podpisanego z NFZ kontraktu. Finalnie pieniędzy jest mniej, ale potrzeby pozostają te same.

– Mam nadzieję, że dzięki darczyńcom przetrwamy ten trudny czas – mówi z nadzieją dr. Tadeusz Borowski-Beszta, prezes prowadzącego placówkę Towarzystwa Pomocy Chorym „Hospicjum”.

Hospicjum pomaga szereg osób, instytucji i firm prywatnych. Prawie 50 z nich przedstawiciele z placówki przekazali drobne upominki. Swoją cegiełkę dołożyło też Województwo Podlaskie.

Akcja przekazywania 1% podatku jest w tym roku zakończona, ale pomoc potrzebna jest dalej. Informacje o tym jak przekazać datek na działalność hospicjum znaleźć można na stronie internetowej placówki.

- Z Bożą i ludzką pomocą zbudowaliśmy Hospicjum, prosimy wspierajcie nas dalej – dodaje prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku.

Hospicjum dla dorosłych „Dom Opatrzności Bożej” powstało w 1987 r. To jedyna tego typu placówka w Białymstoku, która zapewnia bezpłatną pomoc dla osób z miasta i najbliższego regionu. Funkcjonuje dzięki ofiarności ludzi dobrej woli i pieniądzom pochodzącym z 1% podatku. Obecnie budynek mieści 70 łóżek i jest największym hospicjum w Polsce. Rocznie opiekuje się blisko tysiącem chorych.

Małgorzata Sawicka

fot.: Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”