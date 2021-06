230 tys. zł dla organizacji pozarządowych na działania prozdrowotne

- Są to przedsięwzięcia nowatorskie, niektóre z nich realizowane będą po raz pierwszy. To projekty bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, w popandemicznej rzeczywistości, kiedy ujawniają się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym – mówił marszałek.

Artur Kosicki przypomniał też, że samorząd województwa coraz więcej pieniędzy przeznacza na działania prozdrowotne organizowane przez tzw. trzeci sektor.

- W 2019 r. było to 200 tys. zł, w ubiegłym roku nieco poniżej tej kwoty, a w tym - 230 tys. zł – mówił. - Mam nadzieję, że w kolejnych latach to dofinansowanie będzie coraz wyższe.

Fundacja „Cukrzyca a zdrowie” otrzymała dotację w wysokości 25 tys. zł na działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia. Danuta Roszkowska, prezes zarządu fundacji, wyjaśniła, że pieniądze pozwolą na kontynuowanie wydawnictwa „Vademecum świadomego diabetyka”.

- To publikacja skierowana przede wszystkim do mieszkańców mniejszych miejscowości, wsi, czyli tam, gdzie najtrudniej jest o wiedzę - mówiła prezes Roszkowska. - Świadomość choroby, znajomość sposobów zapobiegania jej, to jedne z najważniejszych czynników, by z cukrzycą w miarę możliwości zdrowo i dobrze żyć.