Podlaskie instytucje kultury zapraszają już nie tylko wirtualnie

Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na musical „Jesus Christ Superstar” już 20, 21, 27 i 28 lutego na Dużej Scenie Opery z publicznością! Sprzedaż biletów na 50% miejsc na widowni już ruszyła!





Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w walentynkowy wieczór zaprasza na przedpremierowy spektakl „Boeing, Boeing” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Sztukę będzie można zobaczyć również 19, 20 i 21 lutego. W ostatni weekend lutego na scenę Teatru Dramatycznego wrócą też „Treny”. Spektakl na podstawie poezji Jana Kochanowskiego wyreżyserował Grzegorz Suski.



Do odwiedzania swoich oddziałów zachęca również Muzeum Podlaskie. Od soboty (6.02) instytucja jest otwarta dla zwiedzających. Wystawa ceramiki angielskiej w Ratuszu, ekspozycja wnętrz pałacowych w Choroszczy, wystawa „Wokół Synagogi” w Tykocinie – to tylko niektóre z wielu propozycji kulturalnych Muzeum Podlaskiego. O szczegółach można przeczytać tutaj.



Od początku lutego czynne jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Wizyta w skansenie może być znakomitym sposobem na spędzenie zimowego weekendu. O tym, co ciekawego można zobaczyć w Muzeum Rolnictwa, można przeczytać tutaj.



Czynne jest też Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Ze względu na środki ostrożności zwiedzać Skansen można tylko na świeżym powietrzu, bez przewodnika. Ale instytucja wraca do organizacji zajęć edukacyjnych.



W surowym reżimie sanitarnym i na razie na dwutygodniową próbę, ale najważniejsze, że instytucje kultury otwierają się już nie tylko wirtualnie. Jest w czym wybierać.



oprac.: Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys