Pierwszy po długiej przerwie koncert symfoniczny z udziałem publiczności w OiFP

Utwory Grażyny Bacewicz oraz Henryka Wieniawskiego wykonają Roman Lasocki i Małgorzata Wasiucionek, a I Symfonię C-dur op. 21 Ludwiga van Beethovena orkiestra OiFP pod batutą Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka.

W 1965 roku Grażyna Bacewicz skomponowała siódmy i, jak się okazało, ostatni w swym życiu Koncert skrzypcowy. To koncert w którym orkiestra, zwłaszcza w dwóch pierwszych częściach, sprowadzona jest do roli tła, bez zawiązywania dramaturgicznego dialogu z instrumentem solowym, co jest zwykle domeną tradycyjnego koncertu. Bacewicz powraca w nim do tradycyjnych form i tradycyjnych sposobów kształtowania melodii, przy jednoczesnym zachowaniu bogatego zróżnicowania kolorystyki dźwięków.

Henryk Wieniawski, artysta łączący, wirtuozerię skrzypka z praktyką kompozytorską jest autorem utworów, które weszły na stałe do historii muzyki, tak jak „Fantazja faustowska” będąca wariacyjnym opracowaniem melodii z opery „Faust” Charlesa Gounoda. O wyjątkowości i popularności twórczości Wieniawskiego przesądza styl łączący liryzm z mistrzowskim rozmachem.

Pierwsze symfonie oraz romanse Beethovena pochodzą z czasu, kiedy słuch kompozytora był jeszcze w miarę sprawny. Podczas słuchania I Symfonii C-dur op. 21 w naszej głowie mogą pojawić się wątpliwości, czy na pewno mamy kontakt z dziełem Beethovena. Jest to pierwsza z symfonii tego kompozytora, pisana w młodym wieku. Odnajdziemy w niej niespotykany w późniejszych utworach optymizm. Na klasyczne brzmienie I Symfonii C-dur bez wątpienia miały też wpływ lekcje, które Beethoven pobierał u Josepha Haydna.

Koncert symfoniczny

Piątek, 19 lutego 2021, godz.19.00

Sala koncertowa, ul. Podleśna 2 – koncert z udziałem publiczności!

Artyści

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent

Roman Lasocki – skrzypce

Małgorzata Wasiucionek – skrzypce

Program

Bacewicz (1909-1969) – VII Koncert skrzypcowy

Tempo mutabile

Largo

Allegro

Wieniawski (1835-1880) – Fantaisie brillante op. 20 na motywach z opery „Faust" Ch. Gounoda

Allegro moderato

Andante ma non troppo

Allegro agitato non troppo

Andante. Andante non troppo

Tempo di Valse. Allegro non troppo

van Beethoven (1770-1827) – I Symfonia C-dur op. 21

Adagio molto – Allegro con brio

Andante cantabile con moto

Menuetto: Allegro molto e vivace

Adagio – Allegro molto e vivace

ROMAN LASOCKI

Jeden z najwybitniejszych skrzypków polskich swego pokolenia. Studia z wyróżnieniem ukończył w PWSM w Łodzi w klasie profesora Franciszka Jamrego, a Jego Mistrzami byli: André Gertler, Henryk Szeryng, Tadeusz Wroński, Stanisław Lewandowski.

Występował na najważniejszych estradach koncertowych świata, m.in. w paryskiej Salle Gaveau, wiedeńskiej Bösendorfer-Saal, nowojorskiej Carnegie Hall oraz w innych poważanych centrach koncertowych Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Uczestniczył w renomowanych światowych festiwalach muzycznych, takich jak Festival Estival de Paris czy Warszawska Jesień.

Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują koncerty i nagrania dokonane z Filharmonią Śląską oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Karola Stryi, Antoniego Wita, Mirosława Jacka Błaszczyka i Jerzego Swobody, a także recitale, w których parterowali mu m.in. Kiejstut Bacewicz, Józef Stompel, Urszula Bożek-Musialska, Tadeusz Chmielewski.

Artysta nagrał ponad dwadzieścia płyt analogowych i kompaktowych dla wytwórni polskich, niemieckich, angielskich, francuskich i japońskich, a wśród nagrodzonych realizacji znalazły się m.in.: Partita Lutosławskiego, I Koncert skrzypcowy a-moll op. 77 Szostakowicza i Koncerty skrzypcowe Bacewiczówny, a także II Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego który doczekał się wielu pochlebnych recenzji. Roman Lasocki nagrywał także dla Polskiego Radia oraz dla radiofonii niemieckiej, francuskiej, włoskiej, szwedzkiej, węgierskiej, belgijskiej,. holenderskiej, hiszpańskiej, czeskiej i koreańskiej oraz dla rozgłośni amerykańskich i kanadyjskich. Jego wieloletnia współpraca z Telewizją Polską zaowocowała sześcioma cyklami muzycznymi (m.in. Fantazja na smyczki, Mistrzowie wiolinistyki, Historie smyczkiem pisane, Roman Lasocki przedstawia), w ramach których zrealizował przeszło 250 odcinków programów, których gośćmi byli najwybitniejsi polscy skrzypkowie, altowioliści i wiolonczeliści.

Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach. W latach 2002–2004 wykładał jako visiting professor na Uniwersytecie Keimyung w Daegu (Korea Płd.) zaś w latach 1996-2000 prowadził kursy mistrzowskie w Seulu. Pełnił także szereg odpowiedzialnych funkcji akademickich, m.in.: przez cztery kadencje prorektora ds. artystycznych warszawskiej uczelni muzycznej, kierownika katedry a także dziekana. Jest promotorem i recenzentem ponad 40 prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora składanych w większości uczelni muzycznych w kraju.

Ponad trzydziestu wybitnych kompozytorów dedykowało Romanowi Lasockiemu swoje dzieła, wśród nich: Rafał Augustyn, Jerzy Bauer, Marcin Błażewicz, Edward Bogusławski, Marian Borkowski, Sławomir Czarnecki, Andrzej Dutkiewicz, Jan Wincenty Hawel, Benedykt Konowalski, Włodzimierz Kotoński, Stanisław Moryto, Bronisław Kazimierz Przybylski, Witold Rudziński i Romuald Twardowski.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne Roman Lasocki został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Polskiego Radia, nagrodą „Złoty Ekran”, pięciokrotnie Nagrodą Ministra Kultury, medalem Gloria Artis, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uhonorowany został nagrodami miast Zielona Góra i Lublin oraz otrzymał honorowe obywatelstwo Jeleniej Góry.

W latach 2012-13 Roman Lasocki pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, zaś od roku 2004 roku jest wiceprezesem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. W roku 2013 artysta uhonorowany został także tytułem honorowego profesora Akademii Smyczkowej w Hamburgu.

MAŁGORZATA WASIUCIONEK

Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat pod kierunkiem mgr Ludmiły Sołowiewicz w Jeleniej Górze. W 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie prof. Romana Lasockiego. Studiowała również w Mozarteum w Salzburgu, w klasie prof. Pierre’a Amoyala. W 2017 roku otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych, a rok później została adiunktem na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Prowadzi klasę skrzypiec w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach, a ponadto jest wykładowcą Małopolskiej Akademii Talentów.

Jako solistka koncertowała z wieloma orkiestrami w Polsce i na świecie wykonując najwybitniejsze dzieła literatury skrzypcowej. Były to orkiestry, m.in.: Filharmonii Śląskiej, Podkarpackiej, Dolnośląskiej, Białostockiej, Zielonogórskiej, Lubelskiej, Świętokrzyskiej, „Amadeus”, Sinfonia Varsovia, ponadto Neue Lausitzer Philharmonie w Görlitz, Loh-Orchester Sondershausen, Miasta Cottbus, czy Miasta Calgary.

Dużą częścią jej działalności artystycznej jest kameralistyka. Jest członkiem kwartetu smyczkowego Messages Quartet. Brała udział w licznych warsztatach i festiwalach pracując pod kierunkiem wybitnych artystów: Sadao Harady, Nobuko Imai, Pameli Frank, Gavriela Lipkinda, Szymona Krzeszowca, czy Matsa Lidströma. Były to, m. in.: „Seiji Ozawa International Academy Switzerland”, „International Chamber Music Course and Festival Musica Mundi” w Belgii, „Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy” w Książu. W sierpniu 2015 roku brała udział w „Seiji Ozawa Matsumoto Festival” w Japonii, gdzie występowała na koncertach z okazji 80-tych urodzin Seiji Ozawy.

Jest zdobywczynią I miejsca i nagrody specjalnej na IV Międzynarodowym Konkursie im. Michała Spisaka - 2010 w Dąbrowie Górniczej, I miejsca i czterech nagród specjalnych na VII Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Młody Paganini” – 2009 w Legnicy, II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Solistów Atlantic Coast Festival - 2016 w Esposende (Portugalia), II miejsca na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej - 2015 w Plovdiv (Bułgaria), IV miejsca na V Międzynarodowym Konkursie im. Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo - 2015 w Warszawie, III miejsca na XVIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza – 2013 w Łodzi, oraz wielu innych nagród na konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Jest również laureatką VII oraz XIII programu stypendialnego „Młoda Polska”, programu „zDolny Śląsk” oraz innych stypendiów nadawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci i Bank Société Générale. Kapituła Rektorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przyznała jej medal „Magna cum laude”.

