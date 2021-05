Noc Muzeów 2021 – co? gdzie? kiedy?

W ubiegłym roku, z powodu pandemii większość wydarzeń odbyła się online, lub w ogóle z nich zrezygnowano. W tym roku instytucje postawiły na „hybrydową” Noc Muzeów. Część wydarzeń będzie można śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale nie zabraknie też imprez na świeżym powietrzu.





Podlaski Instytut Kultury 15 maja przy Spodkach (ul. św. Rocha 14 w Białymstoku) będzie można zrobić lampion i posłuchać koncertu grupy wokalnej Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.

Wstęp jest bezpłatny. Podczas imprezy będą obowiązywać aktualne obostrzenia sanitarne w związku ze stanem epidemicznym.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza na nocne zwiedzanie obiektów i wystaw

Noc Muzeów w Ciechanowcu rozpocznie się o godz. 17.00 i potrwa do 24.00. Będzie można zwiedzać m.in. obiekty dworskie i skansenowskie, Muzeum Pisanki, Muzeum Weterynarii, Młyn Wodny.

Instytucja przygotowała też pokazy dawnych prac, prezentacje zabytków techniki rolniczej i… królewskie iluminacje.

Na zgłodniałych będą czekać regionalne przysmaki.

Muzeum Podlaskie

Tegoroczna Noc Muzeów z Muzeum Podlaskim będzie bogata w wydarzenia online, ale nie tylko. Oprócz wirtualnych spotkań, odbywających się w mediach społecznościowych, organizatorzy proponują także spotkanie z kulturą na świeżym powietrzu!

Noc Muzeów z Muzeum Podlaskim już w sobotę (15.05). Początek o godz. 18.00

Jedną z atrakcji z pewnością będą „Okna ze sztuką”. Od godz. 20.00 przechodnie spacerujący po Rynku Kościuszki będą mogli w oknach białostocka Ratusza oglądać eksponaty, które na co dzień znajdują się w muzealnych magazynach.

Muzeum Ikon w Supraślu oddz. Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaprasza natomiast na wernisaż online wystawy „Niebo na ziemi”. Wystawa prezentuje ikony i prace ikonograficzne sióstr Iłarii i Agnieszki z pracowni ikonograficznej na Świętej Górze Grabarce.

„Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

W Noc Muzeów warto wybrać się też do Sejn. Otwarte będą Ośrodek Pogranicze i Dwór Miłosza w Krasnogrudzie. Organizatorzy zapraszają w godz. 20.00-24.00 do starej jesziwy na wystawę pt. „Staroobrzędowcy. Religia Ciszy" z opowieścią autora Wiesława Szumińskiego i do Dworu Miłosza na ekspozycję „Miłosz | Szukanie ojczyzny" z opowieścią Bożeny Bartosiewicz.





Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (PMKL)

„Witajcie w skansenie!” - to hasło tegorocznej Nocy Muzeów w Skansenie. W sobotni wieczór (15.05) o godz. 19.00 wszystkich odwiedzających czeka tam fascynująca przygoda – gra terenowa, która poprowadzi uczestników po najciekawszych miejscach i pozwoli wykazać się wiedzą i sprytem. Na chętnych graczy będą czekać ciekawe zadania, czasem wymagające cierpliwości, czasem sprawności, czasem sprytu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisów należy dokonać jak najszybciej, dzwoniąc pod nr tel.: 509 336 816 lub wysyłając e-mail na adres: edukacja@pmkl.pl.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Kultury im. Stanisława Moniuszki

OiFP zaprasza na Noc Muzeów w hybrydowej formie. Zaplanowano występy Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP, pokaz umiejętności artystów baletu, wystawa zdjęć „Narodziny musicalu” i koncert online.

W Amfiteatrze o godz. 18.00 i 19.00 wystąpi Chór Dziecięco-Młodzieżowy OiFP pod kierownictwem pani Ewy Rafałko. Młodzi artyści zaprezentują program „Brzechwa muzycznie”, złożony z utworów króla literatury dziecięcej do muzyki Marcina Nagnajewicza.

O 18.30 i 19.30 na skwerze przy wejściu do Amfiteatru zacznie się pokaz tańca artystów naszego zespołu baletowego, do muzyki z koncertu poświęconego pamięci Krzysztofa Krawczyka.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Filmy, wystawy, zwiedzanie filii bibliotecznych - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku po raz kolejny bierze udział w Nocy Muzeów. Organizatorzy zapraszają na spotkania online do serwisu Facebook i osobiście do filii bibliotecznych.

oprac. Aneta Kursa

fot.: Muzeum Podlaskie