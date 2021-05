Noc Muzeów w OiFP

– Niestety, nie możemy jeszcze zaprosić Państwa do środka naszego gmachu, ale ponieważ bardzo już tęsknimy za publicznością, przygotowaliśmy kilka atrakcji na zewnątrz, tak aby można już było nas odwiedzić, zanim wrócimy do tradycyjnego grania dla publiczności – tłumaczy prof. Violetta Bielecka, p.o. dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej. – W sobotni wieczór zapraszamy Państwa na rodzinny spacer na Odeską. Tu o godz. 18.00 i 19.00, w naszym Amfiteatrze wystąpi Chór Dziecięco-Młodzieżowy OiFP pod kierownictwem pani Ewy Rafałko. Młodzi artyści zaprezentują program „Brzechwa muzycznie”, złożony z utworów króla literatury dziecięcej do muzyki Marcina Nagnajewicza. O 18.30 i 19.30 na skwerze przy wejściu do Amfiteatru zacznie się pokaz tańca artystów naszego zespołu baletowego, do muzyki z koncertu poświęconego pamięci Krzysztofa Krawczyka. Zapraszamy bardzo serdecznie!