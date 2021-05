„Witajcie w skansenie!”. Gra terenowa w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Noc Muzeów to wydarzenie wyjątkowe. Czas, kiedy instytucje kultury w całej Europie (nie tylko muzea) zapraszają do siebie zwiedzających nie pobierając opłat za przygotowane atrakcje: wystawy, warsztaty, koncerty. Stworzyło to znakomitą okazję do zdobycia wiedzy o własnym mieście, regionie, ale też do przyjemnie spędzonego czasu w gronie rodziny czy przyjaciół.

Ubiegłej wiosny, z powodu pandemii, po raz pierwszy nie można było w tym dniu zwiedzać, dlatego wiele instytucji kultury przygotowało wydarzenia online. W tym roku po stopniowym zniesieniu obostrzeń Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej wraca do tradycji. Z tej okazji przygotowało grę terenową, podczas której można będzie zgłębiać różne aspekty dawnego życia na wsi, ale też skorzystać z innych atrakcji: poznać zwyczaje ptaków drapieżnych czy tajniki łucznictwa.

Na chętnych graczy będą czekać ciekawe zadania, czasem wymagające cierpliwości, czasem sprawności, czasem sprytu. Zabawa potrwa około dwóch godzin a uczestnicy otrzymają skromne upominki.

Zapisów należy dokonać jak najszybciej dzwoniąc pod nr tel.: 509 336 816, lub wysyłając e mail na adres: edukacja@pmkl.pl.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

oprac.: Cezary Rutkowski