Znamy laureatów konkursu „Teraz Polska”

W finale Konkursu „Teraz Polska” nagrodzone zostają najlepsze na polskim rynku produkty, usługi i innowacje. Rywalizacja jest zacięta, bowiem liczne są w kraju przykłady znakomitych biznesów. Jednak te, które w wyniku Konkursu posługują się charakterystycznym, znanym od 30 lat Godłem „Teraz Polska”, to crème de la crème krajowej gospodarki. Wśród wygranych są zarówno małe przedsiębiorstwa rodzinne, jak i wielkie koncerny, zaś nagrodzone produkty i usługi to prawdziwe spektrum specjalności i branż.

– Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystej Gali Konkursu „Teraz Polska”. Jubileusz trzydziestej edycji Konkursu to szczególna okazja, aby z satysfakcją podsumować znakomity dorobek polskiej przedsiębiorczości i spojrzeć ku wyzwaniom jutra – zwrócił się do zebranych w liście Prezydent RP Andrzej Duda, Patron Honorowy Konkursu „Teraz Polska” – Z serdecznymi gratulacjami zwracam się do Laureatów i Wyróżnionych. Państwa osiągnięcia stanowią wspaniały wzór do naśladowania. To właśnie ludziom takim jak Państwo, reprezentowanym przez Państwa firmom i tworzonym przez Państwa dziełom zawdzięcza nasza Ojczyzna podziwiany przez wszystkich sukces ekonomiczny. Państwa umiejętności, doświadczenie i śmiałe ambicje składają się na gwarancję, że hasło „Teraz Polska” pozostanie stale aktualne. Dają Państwo piękny przykład patriotyzmu gospodarczego. Życzę wszelkiej pomyślności na biznesowych drogach – dodał Prezydent.

– W imieniu mojego męża oraz własnym chciałam skierować słowa uznania dla organizatorów Konkursu i złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim laureatom. Przez 3 dekady Konkursu „Teraz Polska” nagrodą zostało uhonorowanych ponad 700 laureatów. To państwa dokonania i państwa sukcesy bezsprzecznie przyczyniają się do prężnego rozwoju naszej gospodarki, co jest naszą wspólną radością i wspólną dumą – powiedziała podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

W bieżącym roku nagrodzono między innymi przedstawicieli sektorów: budowlanego, kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego (w tym producentów wyrobów tradycyjnych), instytucje finansowe, a także szereg przedsięwzięć z zakresu nowoczesnych technologii (np. roboty, aplikacje, innowacyjne testy do wykrywania grypy czy inteligentny pojemnik na śmieci, który sam rozpoznaje rodzaj odpadu i go sortuje). Po raz pierwszy w dotychczasowej historii Konkursu przyznano nagrodę firmie oferującej usługi w zakresie energii odnawialnej.

Szczegłowa lista laureatów w załączeniu poniżej.

źródło: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Konkurs „Teraz Polska”

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Kamil Broszko/Teray Polska