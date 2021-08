Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki organizuje Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”.

Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenie województwa podlaskiego, przedstawiające piękno i unikatowość przyrody i krajobrazu, różnorodność tradycji i kultur, wydarzenia, ludzi, kuchnię regionalną. Zdjęcia powinny ukazywać niepowtarzalność i klimat województwa podlaskiego. Autorom najciekawszych prac (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz zestawy wydawnictw Województwa Podlaskiego.

Termin zgłoszenia zdjęć upływa dnia 30 września 2021 r. Liczy się data wpływu do siedziby Organizatora Konkursu.

Minimalny rozmiar zdjęć powinien wynosić 4500 x 3000 pikseli, przy rozdzielczości wydruku 300 dpi.

Zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPG lub TIFF zapisane na płycie CD lub DVD. Do zgłoszenia uczestnik dołącza wypełnione i podpisane własnoręcznie Kartę Zgłoszeniową (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) i Oświadczenie (Załącznik Nr 2 do Regulaminu), które należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

z dopiskiem: Wojewódzki konkurs fotograficzny „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Turystyki UMWP tel. 85 66 54 489, 85 66 54 484, 85 66 54 485.

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

red.: Paulina Dulewicz

fot.: Kamil Timoszuk