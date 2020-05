XXVIII Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2020

Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz okolicznych miejscowości, a także tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej, edukacja kulturalna, promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Janowski ośrodek tkacki jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie nieprzerwanie kultywowane są tradycje tkactwa dwuosnowowego. Przez Gminę przebiega Szlak tradycji rękodzieła ludowego Podlasia oraz szlak „Kraina Wątku i Osnowy”, na których znajdują się aktywne pracownie tkackie. W Janowie siedzibę ma Izba Tkactwa Dwuosnowowego prowadząca działalność wystawienniczą i edukacyjną, prowadzone są w niej pokazy tkania z udziałem wybitnych twórczyń ludowych, odbywają się lekcje tradycji, przyjmowani są turyści z kraju i ze świata podziwiający sztukę ludową.

Konkurs na tkaninę odbywa się w Janowie od 1993 r. i obejmuje swym zasięgiem teren Polski północno-wschodniej, czyli obszar, na którym tkactwo dwuosnowowe było znane od wieków, tak więc zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego oraz województw ościennych.

Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach , unikatową techniką dwuosnowową, wykonane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem, którym na rok 2020 jako wątek przewodni zmagań konkursowych organizatorzy wybrali „Drzewo życia”.

Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego i planowane jest w październiku bieżącego roku. Natomiast w pierwszym kwartale 2021 r. prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, który jest współorganizatorem tegorocznej edycji wydarzenia.

Przy organizacji konkursu Ośrodek Kultury w Janowie współpracuje również z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.

Zgłoszenia należy kierować do GOK,SiT w Janowie do końca maja 2020 r. Natomiast prace będą przyjmowane do 15 września. Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne w GOK,SiT w Janowie, na profilach społecznościowych Ośrodka i Izby Tkactwa oraz na stronie http://www.janow.com.pl/ w zakładce Kultura.

źródło: GOK,SiT w Janowie

oprac. Aneta Kursa