XXI Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego – w tym roku bohaterem św. Jan Paweł II

- Pragniemy włączyć się w te obchody i zainspirować artystów amatorów z województwa podlaskiego, proponując, aby w swej twórczości podążyli jego śladami. Dlatego zapraszamy do udziału w XXI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego, poświęconym w tym roku postaci Jana Pawła II. – podkreślają organizatorzy konkursu.

Jan Paweł II to postać szczególna dla ludzi na całym świecie, ale przede wszystkim dla Polaków. To nie tylko przewodnik duchowy, ale również rzecznik praw człowieka i narodów w dążeniu do wolności.

Organizatorzy proponują, aby przedstawić papieża Polaka w sposób, który powie więcej niż sam portret.

Spotkania z ludźmi różnych ras i narodowości, przedstawicielami duchowieństwa i rządów, wszelkich grup społecznych, a także nauka i wartości, które głosił – niech wyznaczają obszary artystycznych poszukiwań.

Przegląd odbędzie się w formie konkursu w trzech kategoriach:

– malarstwo,

– rysunek,

– rzeźba,

w których zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Pula nagród wynosi 6000 zł.

Prace uczestników zostaną wyeksponowane na wystawie w galerii Spodki i na stronie internetowej PIK.

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca. Informacji o konkursie udziela Dział Sztuk Plastycznych PIK, galeria@pikpodlaskie.pl, tel. 85 740 37 15

W załączeniu regulamin konkursu i karta zgłoszeń

Więcej informacji znajduje się na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury



źródło: PIK

oprac. Aneta Kursa