XIX edycja Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki

Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych (MDK-DŚT) w Łomży zaprasza do udziału w XIX Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki. Mogą wziąć w nim udział wszyscy, niezależnie od wieku i przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń. Warunkiem jest nadesłanie dwóch, niepublikowanych dotąd utworów poetyckich. Termin nadsyłania prac mija 20 kwietnia br. Do konkursu można zgłaszać dwa utwory w języku polskim niepublikowane drukiem oraz nienagradzane w innych konkursach w tym internetowych.