Wydział Matematyki UwB ogłasza kolejny konkurs dla uczniów. Tym razem na matematyczny eksperyment

- Więcej satysfakcji i radości przynosi samodzielne odkrywanie wiedzy, niż jej przyswajanie z podręczników. Lepiej ją wtedy rozumiemy i dłużej pamiętamy. My chcemy uczniom umożliwić tę samodzielność i pobudzić w nich żyłkę badawczą. Dlatego wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 11 w Białymstoku ogłaszamy konkurs na Eksperyment Matematyczny – mówi dr Anna Rybak z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki.

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół podstawowych z klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z całej Polski, którzy chcą poznawać matematykę poprzez wykonywanie pracy badawczej.

- Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu prowadzącego do wniosków o treści matematycznej. Swoją pracę trzeba udokumentować w formie prezentacji (zawierającej zdjęcia pokazujące przeprowadzenie eksperymentu) lub filmu. Prace konkursowe należy przesłać do 16 maja 2021 roku – wyjaśnia dr Anna Rybak.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Uniwersytetu w Białymstoku.

- Eksperyment matematyczny to działanie konkretne, doświadczalne. Jego celem jest sprawdzenie naszego przypuszczenia dotyczącego rozwiązania jakiegoś problemu oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, które zrodziło się pod wpływem zaciekawienia jakimś tematem. Na początku jest doświadczenie, czyli obserwacja zdarzeń zachodzących samoistnie lub wywołanych przez nas samych. Na przykład: zainteresowało nas, czy znając pojemność naczynia w kształcie sześcianu, można obliczyć pojemność wazonu o takiej samej podstawie, ale w kształcie piramidy – wyjaśnia dr Anna Rybak.

Przypomina, że eksperymenty to bardzo ważna część nauki. To dzięki nim zostało odkrytych wiele praw i faktów naukowych.

Konkurs na matematyczny eksperyment to niejedyne działanie matematyków z UwB popularyzujące królową nauk wśród dzieci i młodzieży. Niedawno uczniowie mierzyli się z zadaniami dotyczącymi liczby PI. Konkurs cieszył się popularnością, promowało go m.in. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Wzięli w nim udział uczniowie z całej Polski. Ten konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca kwietnia.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Kamil Timoszuk