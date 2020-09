Wybrano laureatki Miss Ziemi Łomżyńskiej

- Pierwszy raz biorę udział w takiej imprezie i to od razu jako juror. Wrażenia zdecydowanie pozytywne. Przepiękne dziewczęta, które umieją się wspaniale zaprezentować. Zresztą już od dawna jestem przekonany, że Ziemia Łomżyńska to piękno - przyrody, krajobrazów, ale przede wszystkim ludzi. Kandydatki w tych wyborach są nie tylko wzorami urody i wdzięku, ale - jak się przekonaliśmy - pięknie realizują się w nauce, twórczości artystycznej czy sporcie i podążają za swoimi marzeniami - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Konkurs łomżyńskich Miss obchodził w tym roku swoje piąte "urodziny". Z tej okazji jego twórczyni i animatorka Anna Kurządkowaska-Kosińska otrzymała od kandydatek kwiaty i kosz przysmaków, a na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli delektować się urodzinowym tortem.

W skomplikowanej przez pandemię edycji (gala opóźniła sie o kilka miesięcy) do finału doszło ostatecznie 29 najpiękniejszych: 15 w grupie nastolatek (poniżej 18 roku życia) i 14 pełnoletnich. Reprezentowały nie tylko Łomżę, ale także m. in. Ostrów Mazowiecką, Ostrołękę, Nowogród, Grajewo, Zabiele.

- Dziewczęta są piękne, radosne, uśmiechnięte i pełne pozytywnej energii - podkreślała prowadząca galę Kamila Świerc, Miss Polski 2017. - Są także zdeterminowane i wytrwałe dzielnie przeczekały ten trudny czas. Podziękujmy im wszystkim i wesprzyjmy. Sprawmy, by było to dla nich wspomnienie na całe życie.

Kandydatki do tytułu Miss i Miss Nastolatek wychodziły na scenę w Galerii Veneda kilkakrotnie w stylizacjach ludowych, sportowych, koktajlowych, wieczorowych, a te starsze także w sukniach ślubnych. Były także prezentacje filmowe przybliżające osobowości i zainteresowania dziewcząt. Wszystko oceniali jurorzy pod przewodnictwem choreograf Marzanny Rutkowskiej, a obok niej werdykt wydali m. in. Marek Olbryś i Piotr Modzelewski, zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, który przedstawił list od prezydenta Mariusz Chrzanowskiego, Gerhard Parzutka von Lipiński, prezes konkursu Miss Polski, Miss Polski 2019 Magdalena Kasiborska i Miss Polski Nastolatek 2019 Magdalena Michalska oraz ubiegłoroczne Miss Ziemi Łomżyńskiej Iwona Mocarska i Magdalena Czerwińska. Przerywnikami artystycznymi były m. in. taneczne etiudy folklorystyczne z udziałem niektórych kandydatek oraz występy wokalistki Alexis Juliett i zespołu Sigals.

W finale na scenie pojawiły się Iwona Mocarska i Aleksandra Czerwińska, aby przekazać korony następczyniom, a Kamila Świerc ogłosiła, że Miss Ziemi Łomżyńskiej Nastolatek została Ewelina Gutowska (16 lat) z Grabowa. Tytuły kolejnych wicemiss (aż czterech, ze względu na mały jubileusz konkursu) jurorzy przyznali: Alicji Pietruszewskiej (17) z Łomży, Wiktorii Jórskiej (14) z Grajewa, Aleksandrze Ołtarzewskiej (16) z Łomży i Annie Grabowskiej (16) z Przytuł Koloni.

Koronę Miss Ziemi Łomżyńskiej zdobyła Wiktoria Ciochanowska (20) z Łomży, którą najbardziej interesuje medycyna. Wicemiss to: Linda Filipkowska (19) z Łomży, Weronika Grzymała (20) z Łomży, Klaudia Piaścik (22) z Łomży i Nina Ampulska (18) z Ostrołęki. Przyznanych zostało także kilka tytułów tzw. komplementarnych, np. Foto, Internetu czy poszczególnych sponsorów. Kilka szarf i diademów zdobyła Linda Filipkowska.

Ponieważ, jak podkreśliła Anna Kurządkowska-Kosińska, wybory Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej są integralną częścią konkursu Miss Polski, laureatki będą brały udział w kolejnych etapach tej rywalizacji, a dołączą do nich dodatkowo z "dzikimi kartami": Patrycja Kowalczyk (18) z Zabiela, Julia Chrzanowska (18) z Czach i Martyna Chrzanowska (17) z Janowa. Ponieważ nie przewidziane sa w tym roku wybory miss w Białymstoku, najpiękniejsze z Łomży będą także reprezentantkami całego regionu.

fot. i tekst: Maciej Gryguc