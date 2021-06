Wybory Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021

- Oczywiście jest to zabawa, ale z całą rzetelnością podszedłem do obowiązku - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś - Wśród moich głównych kryteriów był uśmiech, inteligencja i osobowość, wdzięk, gracja widoczna w sposobie poruszania się. Najważniejsze jest jednak to jak pełne ambicji, pasji, marzeń są te nawet najmłodsze kandydatki. Życzę im, żeby z odwagą i konsekwencją realizowały swoje plany - dodał.

Jury konkursu, którego główną organizatorką jest od lat Anna Kurządkowska-Kosińska, pracowało pod wodzą Marzanny Rutkowskiej (autorki m.in. choreografii gali finałowej). Obok reprezentantów samorządu województwa zasiadali w nim m.in. przedstawiciel władz Łomży oraz obie Miss Ziemi Łomżyńskiej, pełnoletnia i nastoletnia, z 2020 roku - Wiktoria Ciochanowska i Ewelina Gutowska. Byli także przedstawiciele samorządów Grajewa i Zambrowa, z których pochodziła spora grupka uczestniczek. Zresztą, jak się okazało, dziewczęta, reprezentowały nie tylko większe ośrodki jak Łomża, Ostrołęka, Grajewo, Zambrów czy Siemiatycze, ale także np. Nowogród, Czaplice, Wierzbowo, Zalas czy Miodusy Wielkie.

Uczestniczki konkursu przeprowadzonego w Galerii Veneda, prezentowały się jurorom i widzom w strojach codziennych, ludowych, sportowych, wieczorowych, a starsze także w ślubnych. Można było ich sylwetki i zainteresowania poznać z filmowych „wizytówek” zrealizowanych podczas przygotowań.

Jak zapowiedziała na starcie współprowadząca imprezę Kamila Świerc, Miss Polski 2017, na gali miało być „kolorowo, energetycznie i pozytywnie”. I było. A czego nie dodała - było także wzruszająco. W jednej z prezentacji kandydatki wystąpiły z dziećmi z integracyjnego przedszkola „Nutka” w Łomży, a były także filmy przedstawiające je podczas spotkań z dziećmi, których nie oszczędziły los i choroby.

W finałowej fazie, gdy pozostało w rywalizacji tylko po 5 pretendentek do tytułu Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek, ich zadaniem były odpowiedzi ma pytania. Szczególnie spodobała się widzom wypowiedź, że każda z dziewcząt chce „być dowodem na to, że warto wierzyć we własne możliwości”.

Prezentacje urozmaiciły występy Ali Tracz, która była reprezentantką Polski w ostatnim konkursie Eurowizji Junior oraz Agnieszki „Kovy” Kowalczyk z elektryczną wiolonczelą.

- Konkurs Miss Ziemi Łomżyńskiej oraz Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej jest integralną regionalną częścią najbardziej prestiżowego narodowego konkursu piękności Miss Polski. A to oznacza, że szczęśliwe i ukoronowane dzisiejszego wieczoru będą reprezentować region w krajowych eliminacjach konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek taki przywilej otrzymają także Miss Internetu i zdobywczynie „dzikich kart” - podkreśliła Kamila Świerc.

A potem już kończące „kadencję” najpiękniejsze Wiktoria Ciochanowska (druga Wicemiss Polski 2020) i Ewelina Gutowska (w pierwszej dziesiątce nastolatek w Polsce) przekazały korony następczyniom. Obie Aleksandry - Wasik i Żebrowska obejmują rządy i będą „wizytówkami” Ziemi Łomżyńskiej.

- Dziesięć naszych pięknych laureatek weźmie udział w ćwierćfinale konkursu Miss Polski już w na początku lipca. Mamy mocne kandydatki, wierzę, że osiągną sukcesy - podsumowała Anna Kurządkowska-Kosińska.

Najpiękniejsze 2021:

Miss Ziemi Łomżyńskiej - Aleksandra Wasik;

I Wicemiss - Marta Wysocka; II Wicemiss - Izabela Rogowska; III Wicemiss - Natalia Cholewicka; IV Wicemiss Ziemi Łomżyńskiej - Wiktoria Poteraj.

Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej - Aleksandra Żebrowska;

I Wicemiss - Karina Łebkowska; II Wicemiss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej - Wiktoria Depta; III Wicemiss - Julia Trzcinka; IV Wicemiss - Alona Krokhmalova.

Przyznane zostało ponadto tzw. tytuły komplementarne, m. in. Miss Internetu zostały Weronika Falkowska i Karina Łebkowska. „Dzikie karty” uprawniające do udziału w kolejnych etapach konkursu Miss Polski zdobyły ponadto: Aleksandra Marciniak, Milena Gacioch, Oliwia Zaręba i Agnieszka Zawistowska.

tekst i fot.: Maciej Gryguc

red.: Cezary Rutkowski