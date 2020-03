"Włócznie Jaćwingów" 2019 rozdane

- Jest to właściwa okazja żeby docenić, wyróżnić i zaprezentować na scenie te osoby, firmy, organizacje, które bardzo dużo wnoszą do naszego miasta i mają olbrzymi wpływ na to, co dobrego się dzieje w Suwałkach - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, rozpoczynając uroczystą galę.

W tym roku kapituła postanowiła nagrodzić dziewięciu laureatów. Jedną ze statuetek przekazała Wiesława Burnos.

- Poczytuję sobie za zaszczyt możliwość wręczenia "Włóczni Jaćwingów" pani Irenie Mickiewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, za działania na rzecz rozwoju suwalskiego hospicjum, tworzenie nowoczesnej bazy opieki nad osobami chorymi, pozyskiwanie środków na bieżącą działalność oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku niezwykle ważnej instytucji pomocowej w mieście - mówiła marszałek Burnos.

Wszyscy laureaci "Włóczni":

Iryna Popova - pedagog, instruktor i choreograf zespołu Studia Tańca "Radość" działającego w Suwalskim Ośrodku Kultury,

- pedagog, instruktor i choreograf zespołu Studia Tańca "Radość" działającego w Suwalskim Ośrodku Kultury, Irena Mickiewicz - dyrektor suwalskiego hospicjum,

- dyrektor suwalskiego hospicjum, Stanisław Łobacz- działacz społeczny i Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Suwałkach,

działacz społeczny i Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Suwałkach, Rodzina Warakomskich - organizatorzy Międzynarodowego Memoriału im. Ireny Warakomskiej,

- organizatorzy Międzynarodowego Memoriału im. Ireny Warakomskiej, Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” - stowarzyszenie wspiera funkcjonowanie i wyrównywanie szans osób i rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,

- stowarzyszenie wspiera funkcjonowanie i wyrównywanie szans osób i rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, Prognosis Sp. z o.o. - suwalska spółka, która zajmuje się zarządzaniem energią elektryczną w przedsiębiorstwach oraz optymalizacją kosztów energii,

- suwalska spółka, która zajmuje się zarządzaniem energią elektryczną w przedsiębiorstwach oraz optymalizacją kosztów energii, Mariusz Łanczkowski - właściciel sali bankietowej Astoria,

- właściciel sali bankietowej Astoria, Jarosław Jutkiewicz - trener i działacz sportowy, który tworzył Komitet Założycielski Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych.

Specjalną włócznię z diamentem otrzymała firma Malow Sp. z o.o produkująca meble metalowe.

Do tej pory nagrody prezydenta Suwałk otrzymało ponad 100 laureatów.

Anna Augustynowicz