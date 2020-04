Weź udział w konkursie dot. Wigierskiego Parku Narodowego i wygraj rejs statkiem

Wigierski Park Narodowy (WPN) zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie "Maraton wiedzy o Wigierskim Parku Narodowym". Do wygrania rejs Leptodorą II - łodzią z przeszklonym dnem. Pierwszy test zostanie zamieszczony na stronie WPN we wtorek (07.04) o godz. 10.00.