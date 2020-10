VIII edycja konkursu „Podatkowi liderzy". Do wygrania płatne staże w Ministerstwie Finansów

Jak zaznaczył Jan Sarnowski, wiceminister finansów, pandemia zmieniła światową gospodarkę. Stwierdził, że nowe wyzwania, z jakimi wszyscy się teraz zmagamy, wymuszają zmianę kierunku prowadzonej polityki podatkowej. Zauważył, że walka o przełamanie frontu w walce z COVID-19 i konieczność ograniczenia jej ekonomicznych skutków wymaga podjęcia bezprecedensowych działań na rzecz pracowników i przedsiębiorców, również na polu podatkowym. Przypomniał, że dotyczą one wielu aspektów - od wspierania procesu walki z zagrożeniem epidemicznym, przez zwiększenie płynności firm, aż po uproszczenia i ulgi proinwestycyjne, które ułatwią firmom wyjście ze spowolnienia. Dodał, że w wielu krajach, również w Polsce, wprowadzane są regulacje podatkowe, wspomagające dostosowanie się biznesu do nowej rzeczywistości i proces regeneracji gospodarki. Powiedział, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest dostosowanie przepisów prawa do potrzeb pracy zdalnej, specyfiki usług świadczonych online i wyzwań wynikających z rozwoju sektora e-commerce. Zwrócił uwagę, że gdy patrzymy w przyszłość, musimy zastanowić się, czego nauczyła nas pandemia, jak możemy wykorzystać procesy, które ona wymogła lub przyśpieszyła i jakie zmiany w systemie podatkowym są najpilniejsze.

Sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, aby po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Udział w konkursie

Pracę konkursową pt. „Podatki w czasie pandemii" złóż do 29 listopada 2020 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu:

29 listopada 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń,

do 20 grudnia 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,

11 - 15 stycznia 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,

do 24 stycznia 2021 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy.

Podatkowym liderom Ministerstwo Finansów oferuje:

Płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych,

możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Załączone materiały:

Regulamin konkursu

Wzór CV

Plakat konkursowy w formacie PDF

Plakat konkursowy w formacie JPG

źródło/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski