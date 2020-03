Seniorzy w akcji. Do zdobycia dotacja i wsparcie w realizacji projektu

Dla kogo ta propozycja?

• dla seniorek i seniorów, którzy samodzielnie lub we współpracy z młodą osobą chcą realizować działania społeczne i międzypokoleniowe,

• dla osób 60+, które marzenia zamieniają w działania.

Co można zyskać?

• wsparcie ekspertów i animatorów kultury,

• inspirujące warsztaty i nowe umiejętności,

• wymianę doświadczeń,

• dotację na projekt społeczny.

Szczegóły konkursu „Seniorzy w akcji”:

• O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).

• Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji.

• Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości do 15 000 zł.

• Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego - link do formularza.

• Składanie listów intencyjnych trwa do 15 marca 2020 roku.

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

oprac. Anna Augustynowicz