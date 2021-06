Rusza pilotaż konkursu „Nasz Zabytek”

„Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 mln zł). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:

I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start 7 czerwca 2021 r);

II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start w sierpniu 2021 r. - po zakończeniu I Konkursu).

Udział w konkursie – krok po kroku

W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?

I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń 7 czerwca – 5 lipca 2021 r.)

Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.

Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Zrób zdjęcie zabytku.

Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie fundacji bądź telefonicznie: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088.

II Konkurs – wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (nabór zgłoszeń w sierpniu przez 4 tygodnie)

Wykreuj pomysł w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć Tobie i Twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby pełnić?

Opisz swój pomysł i uzasadnij zgodnie z kryteriami Konkursu: odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności, potencjał społeczny, funkcjonalność, propozycja promocji wśród lokalnej społeczności, użyteczność i atrakcyjność w środowisku lokalnym, międzypokoleniowe zaangażowanie i współpraca.

Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacja Most the Most chce, aby mieszkańcy województwa podlaskiego zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. To nie wszystko. Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

źródło: Fundacja Most the Most

oprac.: Paulina Dulewicz