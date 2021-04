Rusza kolejna edycja konkursu Top Inwestycje Komunalne

PortalSamorzadowy.pl wraz z Europejskim Kongresem Gospodarczym ogłaszają 10 edycję konkursu Top Inwestycje Komunalne. Do konkursu można zgłaszać każdą inwestycję komunalną, niezależnie od profilu inwestora czy sposobu jej sfinansowania, która została zakończona i oddana do użytku w 2020 r. lub zrealizowana w co najmniej 50 proc. na dzień 31 grudnia 2020 r.