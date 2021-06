Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”!

O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia żeby zmienić swoją małą ojczyznę. Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego tutaj. Wystarczy założyć konto, wypełnić formularz oraz załączyć skany dokumentów.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. zł. Środki finansowe otrzymają organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów, a następnie przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN ORLEN. Zwycięskie projekty poznamy do 29 października.

Program „Moje miejsce na Ziemi” powstał w 2018 roku z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi, ulepszać je, unowocześniać, wreszcie realizować potrzeby lokalnych społeczności angażując jej przedstawicieli.

W trakcie trzech dotychczasowych edycji pomoc w wysokości 7 mln złotych trafiła do blisko 900 organizacji w całej Polsce!

Wśród nagrodzonych znalazły się między innymi projekty związane z edukacją ekologiczną i zdrowotną mieszkańców, wsparciem seniorów i osób w trudnej sytuacji życiowej, aktywizacją zawodową mieszkańców, bezpieczeństwem, kulturą oraz dziedzictwem narodowym, historią, tradycjami

i rozbudową infrastruktury.

Dane z 2020 roku pokazują, że postawiony programowi cel udaje się osiągnąć. Program cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza w mniejszych gminach. Najwięcej, bo aż 60proc. wniosków

z poprzednich edycji napłynęło do Fundacji ORLEN ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.

– Dotychczasowe zainteresowanie programem pokazało, jak niezwykle potrzebne jest wsparcie społeczności z najmniejszych gmin, które często borykają się z niedofinansowaniem. Wierzymy, że przyznane środki staną się iskrą, która wyzwoli w lokalnych społecznościach chęć zmian i siłę do działania. Jako Fundacja ORLEN chcemy być partnerami tych zmian! Pomysły i energia do działania naszych beneficjentów stają się naszą siłą napędową do podejmowania kolejnych kroków wspierających lokalne organizacje. Razem możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepsze

– mówi Marta Soluch, Prezes Fundacji ORLEN