Runda T. Konkurs dla młodych miłośników technologii i innowacji

Jak podkreśla Adam Walicki, Prezes Zarządu Fundacji Technotalenty, każdy pełnoletni uczestnik związany z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim może zgłosić swój projekt w wybranej kategorii. Dodaje, że w konkursie nie ma ograniczeń wiekowych ani branżowych. Ponadto przypomina, że wydarzenie pozwala pomysłodawcom i młodym przedsiębiorcom spotkać się z inwestorami bez konieczności wyjazdu na drugi koniec Polski.

Zgłoszenia będą się odbywały w 4 kategoriach: Concept, Science, Open, Pandemic. W kategorii Concept – projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne. Kategoria Science - projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym - zaznacza Marek Siergiej, Przewodniczący Rady Fundacji.

Kolejne dwie kategorie to: Open - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania. Czwarta, ostatnia najważniejsza to Pandemic – idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Rundy T oraz dołączyć opis projektu, prezentację lub film prezentujący projekt. Zapisy do Rundy T potrwają do 15 kwietnia 2021r. Autorzy 5 najlepszych projektów z każdej kategorii zostaną zakwalifikowani do finału oraz otrzymają pakiet cennych szkoleń. Prezentacje finałowe będą przedstawiane w formule elewator pitch. W ciągu 3 minut finaliści będą musieli przekonać inwestorów zasiadających w kapitule do swojego pomysłu. Najlepsze projekty zostaną ogłoszone oraz nagrodzone na uroczystej gali wręczenia nagród.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Więcej informacji o Rundzie T pojawi się wkrótce na stronie Fundacji Technotalenty oraz fanpage’u.

źródło/fot.: Fundacja Technotalenty

oprac. Cezary Rutkowski