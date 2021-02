Rozsmakuj się w dziedzictwie! VII edycja ogólnopolskiego konkursu filmowego „ZABYTKOMANIA”

Pasjonujesz się sztuką filmową i historią? Chcesz przez swoją twórczość pokazać, że dziedzictwo jest dla Ciebie ważne? Jeśli tak, to ZABYTKOMANIA jest właśnie dla Ciebie! Celem konkursu jest promowanie dóbr kultury, nauki i sztuki – zarówno materialnego, jak i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Do udziału w konkursie zaprasza Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). Prace można nadsyłać do 30 czerwca.