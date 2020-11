Poznaliśmy zwycięzców konkursu literackiego „Srebro nie Złoto”

- Cieszę się, że mimo pandemii idea literackiej aktywizacji naszych wspaniałych, podlaskich seniorów jest nadal kontynuowana. Konkurs sprzyja bowiem budowaniu więzi – także tych międzypokoleniowych, co w obecnym, trudnym czasie nabiera szczególnego znaczenia – mówił marszałek Artur Kosicki, podczas spotkania on-line z uczestnikami.

Życząc wszystkim dużo zdrowia, marszałek pogratulował tegorocznym laureatom, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji konkursu.

W tym roku przewidziane były dwie kategorie: ogólna – otwarta, o dowolnej tematyce wierszy lub prozy i kategoria specjalna, „międzypokoleniowa”: #Kiedy zostaliśmy w domu. Spośród 120 nadesłanych utworów Kapituła w składzie: Dorota Sokołowska, Eligiusz Buczyński, Bogumiła Maleszewska, Bożena Bednarek oraz Jolanta Falkowska wyłoniła 15 laureatów.



Poezja – Kategoria ogólna



Pierwszego miejsca nie przyznano.



II miejsce – Elżbieta Kasperek z Białegostoku za wiersz „Knieja”;



III miejsce – Regina Świtoń z Knyszyna za wiersz „Retrospekcja”.



Trzy równorzędne wyróżnienia:

Marek Górynowicz z Kleosina – „Roma” i „Mallorka”;

Irena Słomińska z Białegostoku – „Mikrokosmos”;

Krystyna Gudel z Suchowoli – „Mirabelkowy rytm”.





Proza – Kategoria ogólna



I miejsce – Krzysztof Broda z Białegostoku – „Skok”;



II miejsce – Janina Jakoniuk z Białegostoku – „Casting”;



III miejsce – Tadeusz Maksimowicz z Bełchatowa – „Chwała czy buza?”.



Wyróżnienie:

Jolanta Maria Dzienis z Białegostoku – „Grzeszne uroki kobiecości”



Poezja – Kategoria specjalna



I miejsce – Marek Górynowicz z Kleosina – „Inny zielony maj”;



II miejsce – Irena Słomińska z Białegostoku – „Lustra”;



III miejsce – Beata Kulaga z Białegostoku – „Idealny porządek”.





Proza – Kategoria specjalna



I miejsce – Jolanta Maria Dzienis – „W smudze światła”;



II miejsce – Marzenna Lewandowska z Bydgoszczy – List „Najmilszy Stasiu…”;



III miejsce – Beata Kulaga z Białegostoku – „Kiedy zostaliśmy w domu”.



Nagroda specjalna Książnicy Podlaskiej:

Irena Słomińska z Białegostoku – wiersz „Mikrokosmos”.





Nagroda specjalna Polskiego Radia Białystok:

Urszula Krajewska-Szeligowska z Krajewa Białego za sonet-tautogram „Poeta przeciw pandemii” oraz za sonet-akrostych „Poeta i pandemia”.



Wyróżnienia Podlaskiej Redakcji Seniora:

Bożena Staszek z Wizny za wiersz „Brzemię przeszłości";

Bożena Klimaszewska z Obuchowizny za wiersz „Moje miasto";

Irena Świerżyńska z Białegostoku za wiersz – „Brzemię przeszłości";

Dionizy Purta za prozę „Koronawirus atakuje";

Halinka Bohuta - Stąpel za prozę „Niemiecko-podlaski pakt obronny";

Jadwiga Zgliszewska z Białegostoku za prozę „Pandemia story";

Grażyna Cylwik z Białegostoku za wiersz „Covid -19";

Irena Czerwionka z Rajgrodu za prozę „Moje rozmowy z Covidem";

z Rajgrodu za prozę „Moje rozmowy z Covidem”; MY DLA INNYCH – za tekst piosenki „Czas pandemii – czas nadziei” i tekst słuchowiska „Na terapii zajęciowej” Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy warsztatów: Paweł Kąkol, Igor Androsiuk, Mariusz Zawadzki, Rafał Wyszyński, Dariusz Kosmacki, Jacek Prokorym i Kamil Wnorowski oraz instruktor terapii Jacek Dąbrowski.

Konkurs "Srebro nie Złoto" to przede wszystkim zachęta dla seniorów do pisania, jak i popisywania się swoją literacką kreatywnością. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Podlaska Redakcja Seniora. Współorganizatorzy to: Polskie Radio Białystok oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.



Spotkanie z prezentacją nagrodzonych wierszy i fragmentów prozy wkrótce ukaże się na portalu Wrota Podlasia oraz podlaskisenior.pl.



źródło: Podlaski Senior

oprac. Anna Augustynowicz

fot. archiwum