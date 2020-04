Politechnika Białostocka rozdaje indeksy. Konkurs „Matematyka stosowana” rozstrzygnięty

Konkurs był wieloetapowy. Zgłosiło się ponad 100 drużyn z Ełku, Piszu, Bielska Podlaskiego, Ostrołęki, Suwałk, Augustowa, Węgorzewa, Olecka, Dobrzyniewa Dużego, Hajnówki i oczywiście z wielu szkół Białegostoku. Na początku uczestnicy otrzymali dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami. Etap pierwszy odbył się pod koniec lutego i polegał na rozwiązaniu indywidualnie przez każdego uczestnika quizu matematycznego. Na początku marca uczestnicy rywalizowali w laboratoriach Politechniki Białostockiej i rozwiązywali praktyczne problemy, wykorzystując przy tym zasady matematyczne.

Do etapu drugiego zakwalifikowały się i przystąpiły 32 drużyny. Komisja konkursowa podsumowała wyniki i okazało się, że najlepsi w matematyce i jej praktycznym wykorzystaniu są uczniowie LO PB oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. To oni "rozbili bank" z indeksami na PB.

Zwycięskie drużyny:

I miejsce ex aequo - drużyna w składzie: Marek Mierzwiński i Mateusz Kruk (Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku) oraz Michał Mikołaj Rozmysłowski i Grzegorz Dzieniszewski (II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku).

II miejsce - drużyna: Joanna Polińska i Aleksandra Korzunowicz (II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku).

III miejsce - drużyna: Paweł Magnuszewski i Weronika Stachurska (II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku).

Wyróżnienia trafiły także do uczniów tych szkół:

Kamil Eliaszuk i Jakub Kasjanowicz (II LO);

Krystyna Kiersnowska i Jakub Misiaszek (II LO);

Aleksandra Bzura i Bartłomiej Pruszyński (LO PB);

Konrad Topczewski i Paulina Czyżewska (LO PB).

Oprócz nagród rzeczowych, laureaci (także osoby wyróżnione) otrzymają indeksy na wybrany kierunek studiów na Politechnice Białostockiej.

- Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych umiejętności stosowania matematyki w praktyce. Konkurs jest niezwykłą okazją, by poznać naszych wykładowców i nasze laboratoria oraz samodzielnie przeprowadzić przygotowane przez nauczycieli akademickich doświadczenia. A nade wszystko jest to niezwykła okazja, by zmierzyć się z własnymi umiejętnościami zastosowania matematyki w praktyce - mówi dr Rajmund Stasiewicz, główny organizator Konkursu.

Do tej pory w konkursie „Matematyka stosowana” wzięło udział około 1000 uczestników.



źródło i foto: Politechnika Białostocka

oprac. Anna Augustynowicz