Podlaskie Ślady po raz drugi – konkurs fotograficzny dla seniorów

- Seniorzy lubią fotografować, zapisywać "ślady" swoich refleksji, wędrówek, wydarzeń, spotkań z ludźmi, piękno i wyjątkowość naszego regionu. Ich prace trafiają często do szuflady lub do plików zagubionych w pamięci komputera lub "chmurze" i nie mają szansy na publiczną prezentację – mówił Joanna Wołongiewicz, koordynatorka projektu - Chcemy taką szansę tworzyć, tym bardziej, że oprócz wystawy mamy łatwo dostępne dla wszystkich miejsce, gdzie możemy zdjęcia autorów prezentować - jest to portal podlaskisenior.pl.

Główna ideą Konkursu jest prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, przyrodą i ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.

W konkursie są dwie kategorie :

- kategoria ogólna: Człowiek, miejsce, kultura;

- kategoria specjalna, związana ze stanem epidemii: #KiedyZostaliśmywDomu.

W kategorii ogólnej organizatorzy oczekują fotografii wykonanych w tym roku na terenie województwa podlaskiego.

Kategoria specjalna jest bardzo pojemna.

- Czekamy na obrazy ilustrujące emocje związane z przymusową izolacją, codziennością i obserwacjami – informuje Joanna Wołongiewicz - Przymusowa izolacja to czas trudny dla wszystkich, pełen obaw, niepokoju i emocji, troski o bliskich, pomocy starszym sąsiadom. To jednak także czas, w którym wielu wykazało się wyjątkową kreatywnością. Zatrzymani w domu znaleźli swój własny sposób na przetrwanie – nowe pasje, zaległe lektury, filmy, na które wcześniej nie starczało czasu. A może udało się uporządkować archiwa fotografii wakacyjnych i odnaleziono zdjęcia, którymi warto się pochwalić?

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąt lat i zgłosi swój udział na zasadach określonych w Regulaminie.

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, która nie zajmują się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć lub są członkami stowarzyszeń artystycznych zrzeszających osoby zajmujące się fotografią. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po 3 fotografie do każdej kategorii (jako zestawy lub zdjęcia pojedyncze).

W jury zasiądą znakomici białostoccy fotograficy:

Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej; członek Związku Polskich Artystów Fotografików, etatowy fotograf Opery i Filharmonii Podlaskiej, twórca i kurator Operowej Galerii Fotografii, autor wielu projektów fotograficznych i edukacyjnych, wykładowca fotografii z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej; autor i kurator wielu projektów i wystaw fotograficznych, od lat tworzy i pielęgnuje fotograficzną tradycję i historię Podlasia; to on „odkrył” i upowszechnił fotografie Augustisa, które stanowią cenny materiał historyczny i socjologiczny

Agnieszka Sadowska, członek kapituły konkursowej; fotoreporter, fotograf prasowy, dokumentuje wydarzenia społeczne i kulturalne w regionie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w listopadzie 2020 r.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r. Regulamin i karta zgłoszeniowa są do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać drogą elektroniczną, e-mail konkursowy to: podlaskiseniorfoto@gmail.com

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, upominki i promocja - prezentacja nagrodzonych prac na specjalnie zorganizowanej wystawie.





