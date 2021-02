Pierwszy Konkurs Informatyczno-Matematyczny INFOTECH

wystartowała rejestracja uczestników. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, tych którzy pasjonują się informatyką, lubią matematykę i nie boją się wyzwań. Ważne, by być odważnym i decyzję podjąć szybko – w konkursie weźmie udział jedynie 50 śmiałków.

Do wygrania są wartościowe nagrody:

• 1 miejsce - łączna wartość nagród to 9330,00 zł, oraz ultrabook Asus Zenbook,

• 2 miejsce - łączna wartość nagród to 7530,00 zł,

• 3 miejsce - łączna wartość nagród to 2850,00 zł.



Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną przyjęci do Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego INFOTECH i będą mogli rozpocząć naukę od r. Technikum Programistyczne INFOTECH od dwóch lat praktycznie kształci przyszłych programistów. W Liceum można wybrać specjalizację prawniczą, medyczną czy media cyfrowe lub sztuczna inteligencja.



I Konkurs Informatyczno-Matematyczny INFOTECH

r. – Szkoły INFOTECH w Białymstoku, ul. Ciepła 40E, trzecie piętro

Zapisy: 15- r.

źródło: Technikum INFOTECH

oprac. Władysław Tokarski

fot. Marcin Nawrocki/archiwum UMWP