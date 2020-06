Nabór do projektu „Koalicja dla Niepodległej”- #wiktoria1920

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków o dotacje z programu „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria1920 na projekty kultywujące pamięć o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy państwa polskiego. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 15 lipca 2020 r. do godz. 15.59, a budżet programu to 2 mln zł.