Majowy Bąk z Augustowa - kreatywny konkurs plastyczny

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Technika pracy dowolna, praca jednak powinna być płaska, formatu A3. Bąk, który zdobędzie serca jurorów, stanie się maskotką odbywającego się od kilku lat w Augustowie kiermaszu Majowe Bąki. Na podstawie zwycięskiego projektu pracownia „Ala ma kota” uszyje dwie maskotki. Jedną otrzyma zwycięzca, drugi egzemplarz zostanie maskotką promującą kiermasz Majowe Bąki, organizowany co roku w weekend majowy.



Szczegóły - regulamin i karta zgłoszeniowa - w załączeniu na dole strony.



źródło: APK

oprac.: Anna Augustynowicz