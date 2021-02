Łomżynianka trzecią najpiękniejszą Polką

20-letnia Wiktoria Ciochanowska studiuje na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W wolnych chwilach lubi spędzać czas na świeżym powietrzu i wykonywać aktywności fizyczne.

W konkursach piękności wzięła udział po raz pierwszy jako 15-latka. Zdobyła wówczas tytuł Miss Podlasia Nastolatek. W ubiegłym roku została z kolei Miss Ziemi Łomżyńskiej.

Podczas finałowej gali Miss Polski w Warszawie, na pytanie prowadzącego imprezę Krzysztofa Ibisza, co ją wyróżnia wśród konkurentek, odparła, że: „Każda z dziewczyn jest wyjątkowa, ale na co dzień wyróżnia mnie to, że wytrwale dążę do celu”.

Jednym z jurorów podczas wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej był Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. To decyzja tamtego jury dała Wiktorii Ciochanowskiej „przepustkę” do krajowego finału.

- Cieszę się, że dokonaliśmy tak dobrej oceny. W finałowej rywalizacji reprezentowała dzielnie całe województwo podlaskie, bo była jedyną przedstawicielką naszego regionu. Gratuluję jej sukcesu i tego, że tak pięknie podąża wybraną przez siebie drogą rozwoju - zaznaczył Marek Olbryś.

To nie jedyny w ostatnim czasie sukces mieszkanek Podlaskiego w konkursach piękności. Dwa dni wcześniej w pierwszej dziesiątce wyborów Miss Polski Nastolatek znalazła się Ewelina Gutowska z Grabowa. We wrześniu zdobyła tytuł najpiękniejszej nastolatki Ziemi Łomżyńskiej. Jest uczennicą Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

tekst i fot.: Maciej Gryguc, oprac.: Małgorzata Sawicka

Zdjęcia pochodzą z wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej