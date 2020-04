Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zainteresowani będą musieli odpowiedzieć na 21 pytań dotyczących historii UMB. Codziennie nagradzane będą trzy osoby, które odpowiedzą na największą ich liczbę w jak najkrótszym czasie. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Do wygrania m.in. bluzy, wydawnictwa i gadżety UMB.

Quiz dostępny będzie przez tydzień - od środy (22.04) od godz. 8:00 do wtorku (28.04) do godz. 15.30 na stronie internetowej uczelni - link do witryny.

Celem Quizu jest propagowanie wiedzy o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, w szczególności o jego aktywności naukowej, dydaktycznej i kulturalnej.

Link do Regulaminu



źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

fot. Anna Augustynowicz / UMWP w Białymstoku

oprac. Anna Augustynowicz