Konkurs plastyczny „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę?”

Lubisz malować, rysować albo wyklejać? Jeśli tak, ten konkurs jest dla Ciebie! Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę?”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Na Twoją pracę czekamy do 22 listopada.