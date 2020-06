Konkurs plastyczny dla najmłodszych. Atrakcyjne nagrody do zdobycia!

Sklep z zabawkami „Maludas” zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym „Moje przedszkole”. Celem zabawy jest pogłębienie więzi koleżeńskich oraz kreatywności wśród maluchów, czy moment na spędzenie więcej czasu z rodzicami. Zgłoszenia należy wysyłać w terminach od 1 do 22 czerwca. Nagrodami w nim są bony zakupowe do zrealizowania w sklepie Maludas.pl