Konkurs na projekt muralu

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektowanie muralu, który pojawi się na ścianie oporowej, sąsiadującej z jednym z budynków magazynowych w Fastach, na terenie parku przemysłowego. Mural o wysokości 2,5m i długości 30m ma nawiązywać w dowolny sposób do historii lub działalności firmy Accolade. Jury, w skład którego wejdą m.in. dr Adam Jakimowicz, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz dr Rafał Roskowiński, malarz muralista, założyciel Gdańskiej Szkoły Muralu, wybierze najlepsze projekty, które przejdą do drugiego etapu.

O tym, która praca zostanie zrealizowana, zdecydują w głosowaniu pracownicy parku przemysłowego Panattoni Park Białystok. Artysta otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Chcemy nie tylko budować w sposób przyjazny i zrównoważony, ale i brać czynny udział w kreowaniu naszej rzeczywistości, podnosić komfort osób pracujących w białostockim Parku. To także ukłon w kierunku młodych artystów – podkreśla Małgorzata Więcko z Accolade Poland.

Mural wykona wiosną przyszłego roku zespół, złożony ze zwycięzcy konkursu oraz studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Będą pracować pod okiem dr. Rafała Roskowińskiego.

To będzie dla studentów świetny sprawdzian umiejętności. Bardzo cieszę się, że sztuka będzie obecna w tak, mogłoby się wydawać, nietypowym miejscu – mówi dr inż. arch. Adam Jakimowicz z Politechniki Białostockiej.

Rejestracja uczestników trwa do 15 listopada, ostateczny termin przesyłania prac konkursowych minie 30 listopada. Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie - link do strony - i wysłaniu go na adres konkurs@accolade.eu.