Konkurs na projekt muralu na budynku GCK

Grajewskie Centrum Kultury (GCK) zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu. Mural powinien odwoływać się do kulturalno-historycznego dziedzictwa Grajewa i nawiązywać do wielokulturowej i wieloreligijnej przeszłości miasta. Termin dostarczenia prac konkursowych mija 15 maja 2021 roku.