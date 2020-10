Konkurs literacki „Wolność na 102” – zgłoś się!

Konkurs skierowany do uczniów oraz dorosłych obejmuje dwie kategorie prac: poezja i proza. Podczas wieczoru historycznego dnia 19 lutego 2021 r., w rocznicę wkroczenia Wojska Polskiego do miasta zostanie on rozstrzygnięty.

Cele konkursu:

popularyzowanie wiedzy o Białymstoku;

poszerzanie wiedzy o historii Białegostoku;

zachęcanie do samodzielnych poszukiwań badawczych i źródeł historycznych;

rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym;

rozbudzenie pasji pisarstwa wśród społeczeństwa;

podnoszenie świadomości językowej;

umożliwienie młodym twórcom prezentacji swojej twórczości.

Honorowym Patronatem konkurs objął również Podlaski Kurator Oświaty. Partnerem konkursu jest Podlaski Instytut Kultury oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Uczestnicy konkursu mogą nadsyłać prace najpóźniej do 19.01.2021 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku http://muzeum.bialystok.pl/ oraz w poniższych załącznikach.

źródło/fot.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski