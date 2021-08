Konkurs fotograficzny pt. „Tajemniczy ogród PKPK”

Ogrody tętnią pełnią życia

Kolorowe, zjawiskowe kwiaty cieszą oko na każdym kroku. To wspaniały czas na obserwację przyrody w otaczających nas ogrodach. Zachęcamy do uwiecznienia tych niesamowitych chwil na fotografiach i zapraszamy jednocześnie do udziału w konkursie fotograficznym. Organizatorzy czekają na ciekawe inspirujące ujęcia wiejskich ogrodów z terenu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać do dnia 20 sierpnia na adres turystyka@pkpk.pl

Więcej informacji na stronie PKPK.



źródło: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: UMWP