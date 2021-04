I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie zajęło III miejsce w konkursie „zesPOLeni”!

Jury miało dużo pracy – aby wyłonić zwycięzcę należało zapoznać się z 50 nadesłanymi materiałami filmowymi, a każdy z nich trwał od 3 do 4 minut. Filmy oglądane były wielokrotnie i analizowane pod wieloma aspektami. Dzięki temu udało się podjąć jednomyślną decyzję. W konkursie nagrodzone zostały następujące zespoły:

I miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,

II miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu,

III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie,

IV miejsce – Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu.

Wyróżnienia otrzymały także poniższe szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy,

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku,

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce.

Każdy z laureatów otrzyma voucher na zakup sprzętu sportowego w sieci sklepów Decathlon. Nagrody powędrują również do szkół delegujących zwycięskie zespoły. Jednocześnie z przykrością informujemy, że wizyty studyjne w Norwegii i Krakowie zostały odwołane ze względu na stale pogarszającą się sytuację epidemiologiczną. Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe nagrody zgodnie z zapisami regulaminu.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!

Wszystkie konkursowe filmy są dostępne na kanale YouTube.

źródło: Way to Say

oprac.: Paulina Dulewicz