„Babcia to…”- konkurs literacki dla młodzieży

Babcia bez wątpienia jest ważną postacią w każdej rodzinie, sąsiedztwie, społeczności. Jej herstoria plecie się z herstorią jej dzieci i wnucząt. Słowo „herstoria” pochodzi od zwrotu „Her Story” i oznacza Jej historię, czyli dokumentowanie dziejów naszych przodkiń.



Pamięci o naszych babciach poświęcony był projekt „Kobierzec Herstoryczny” realizowany przez 100-lecie Kobiet razem z seniorami i młodzieżą szkolną z Białegostoku. Powstały prace plastyczne o naszych przodkiniach. Utworzyły one symboliczny kobierzec zaprezentowany online 28 listopada 2020. Dodatkowo pokazano film dokumentujący spektakl teatralny „Moja Babka urodziła się w Taszkiencie” grupy Trylobit z Juchnowca Kościelnego (film dostępny jest tutaj).

Potem razem z naukowcami z Uniwersytetu w Białymstoku: dr. hab. Krzysztofem Korotkichem i dr Martą Białobrzeską oraz wspólnie z czytelnikami, 100-lecie Kobiet szukało śladów babć w literaturze i poezji. Na to spotkanie wybrano dzień szczególny Święto Babci 21 stycznia.



Konkurs literacki dla młodzieży „Babcia to…” jest kontynuacją wątku literackiego związanego z babciami. Tym razem zaproszenie kierowane jest do młodzieży szkolnej – wraz z prośbą o popularyzację do dyrekcji szkół i nauczycieli. To również wspieranie wolontariatu młodzieży, co zostanie potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami dla wszystkich uczestniczek i uczestników konkursu. Wszyscy otrzymają też tom wierszy i prozy laureatów konkursu literackiego „Srebro nie złoto”. Laureat lub laureatka konkursu „Babcia to…” otrzyma też zestaw upominków.



Na stronie: 100leciekobiet.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który wraz z utworami konkursowymi należy przesłać pod adres 100lecie.kobiet@gmail.com do 28 lutego 2021 r.

Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj .

źródło: Stowarzyszenie 100-Lecie Kobiet

oprac.: Aneta Kursa