Zwiększenie dostępu do szybkiego Internetu w Podlaskiem

Szybka sieć na jeziorem

Województwo Podlaskie wykonując działalność telekomunikacyjną polegającą na operowaniu Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej – województwo podlaskie (SSPW WP) uruchomiło transmisję w sieci VPN Białystok – Bakałarzewo – Narew na rzecz operatora Telewizja Kablowa DIPOL z Białegostoku, który dotychczas korzystał z usług dostępu do sieci Internet. Zwiększone przepływności transmisji danych znacznie poprawią jakość usług firmy DIPOL świadczonych m.in. mieszkańcom malowniczo położonej nad brzegiem jeziora Garbas miejscowości Matłak, ok. 4 km na północ od Bakałarzewa. Operator planuje dalsze zwiększenie wykorzystania sieci SSPW Podlaskie.

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach z dostępem do szybkiego Internetu

Kolejna placówka edukacyjna w województwie podlaskim została podłączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE przy wykorzystaniu sieci SSPW WP. Tym razem jest to Szkoła Podstawowa w Kleszczelach, która już cieszy się dostępem do szybkiego Internetu przy wykorzystaniu symetrycznej transmisji danych 100 Mb/s z węzła SSPW WP w Kleszczelach. Podłączenie zostało wykonane przez białostockiego operatora realizującego projekt budowy sieci dostępowej dla mieszkańców na południu i wschodzie naszego województwa. Jest to kolejna szkoła podłączona do sieci edukacyjnej przez tego operatora przy wykorzystaniu infrastruktury sieci wojewódzkiej i już 62 szkoła z usługą szerokopasmową, którą zapewnia sieć SSPW Podlaskie.

Maszt sieci komórkowej w Czeremsze podłączony do sieci SSPW WP

Ponad 4 km infrastruktury liniowej sieci SSPW WP zostało wykorzystane do podłączenia masztu komórkowego w Czeremsze Wsi. Wykonana linia światłowodowa zasilana jest transmisją SSPW 1 Gb/s w relacji węzeł Czeremcha – węzeł Białystok. Wykorzystanie usług SSPW WP przez operatora pozwoliło na znaczne zwiększenie jakości bezprzewodowych usług dostępu z telefonów komórkowych w rejonie miejscowości Czeremcha. Jest to już kolejny maszt BTS podłączony do sieci SSPW Podlaskie.

Mieszkańcy podlaskich gmin z dostępem do szybkiego internetu

SSPW Podlaskie świadcząc usługę transmisji danych zapewnia dostęp do sieci Internet na terenie gmin Goniądz i Giby. Odbiorcą usługi jest operator z Sokółki. Dotychczas w wymienionych miejscowościach przy wykorzystaniu sieci wojewódzkiej podłączone były trzy szkoły do sieci edukacyjnej OSE. Po zwiększeniu zamówionego pakietu usług SSPW WP na dostęp do szybkiej sieci Internet może liczyć również społeczność w obu gminach. Operator przygotowuje się do podłączenia mieszkańców tych miejscowości do budowanej przez siebie w ramach Programu Polska Cyfrowa (POPC) sieci dostępowej, przy wykorzystaniu usług transmisji SSPW.

SSPW Podlaskie wydzierżawiło ponad 3 km włókna światłowodowego na odcinku od węzła Suraż do miejscowości Kowale. Darmowa usługa radiowego dostępu do Internetu w Kowalach zrealizowana jest w ramach konkursu „Internet dla każdego”, do którego przystąpiła Gmina Suraż, a wykonawcą jest Operator ESKA Internet z Łap. Z usług będą mogli korzystać nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy miejscowości Kowale. Szybki Internet dostępny będzie także w Świetlicy Wiejskiej w Kowalach. Radiolinia zasilona będzie transmisją SSPW z węzła Suraż.

oprac. Cezary Rutkowski