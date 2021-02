Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity od 14.03

W okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2020/2021 zarządca infrastruktury kolejowej przewidział pięć korekt, których zadaniem jest dostosowanie kursowania pociągów do realizowanych prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Zmiany, które zaczną obowiązywać od 14 marca 2021 roku, zapewnią pasażerom optymalne możliwości dojazdu.

Największe zmiany w kursowaniu pociągów PKP Intercity będą wynikać z rozpoczętej w ubiegłym roku przebudowy Warszawy Zachodniej. To największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Przebudowa Warszawy Zachodniej to kolejny etap modernizacji linii średnicowej i jedna z najbardziej ambitnych koncepcji kolejowych ostatnich lat. Podróżnym na stacji Warszawa Zachodnia komfort zapewnią nowe zadaszone perony, ruchome schody, windy, system informacji oraz szerokie przejścia. Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Na stacji Warszawa Zachodnia podróżni dzięki nowoczesnym systemom i technologiom zyskają obsługę na najwyższym poziomie. Sprawniejsze będzie zarządzenie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym. Zgodnie z koncepcją kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

26 marca rozpocznie się kolejny etap przebudowy. Wyłączone z użytku zostaną dwa perony linii dalekobieżnych nr 6 i nr 7. Prace wymagają wstrzymania ruchu pociągów na jednym torze linii dalekobieżnej pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Centralną.

Zmiany w kursowaniu pociągów PKP Intercity z i do Warszawy

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia sprawi, że część pociągów kursujących przez Warszawę będzie jeździć trasami zmienionymi. 40 pociągów zostanie skierowanych przez stację Warszawa Gdańska. Są wśród nich pociągi jeżdżące przez województwo podlaskie.

Stacja Warszawa Gdańska będzie jedynym postojem w stolicy dla przejeżdżających przez nią pociągów:

IC 6127/1626 Słowacki relacji Wrocław – Białystok – Wrocław;

IC 1632 Dąbrowska relacji Białystok – Wrocław;

IC 4122 Pilecki relacji Racibórz – Białystok.

PKP Intercity uruchomiło specjalną podstronę Intercity – zmiany w rozkładzie jazdy, gdzie zamieszczane są informacje o zmianach w rozkładzie jazdy, honorowaniu biletów i poruszaniu się w obrębie dworców w związku z pracami na Warszawskim Węźle Kolejowym.

Inne zmiany w kursowaniu pociągów

Przesuwa się termin rozpoczęcia prac na linii nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko, przez co do 12 czerwca kilka pociągów będzie nadal kursować analogicznie jak w rocznym rozkładzie jazdy na sezon 2019/2020: łączący Szczecin i Białystok przez Trójmiasto IC Rybak oraz TLK Biebrza relacji Białystok – Gdynia - Białystok pomiędzy Ełkiem, a Olsztynem pojadą przez Giżycko, Kętrzyn, Korsze i Barczewo, a IC Mamry nadal będzie jeździć w wydłużonej relacji z/do Białegostoku.

Od 14 marca do 8 kwietnia na odcinku Dąbrowa Oleśnicka – Łukanów trasą alternatywną przez Oleśnicę będą jeździć IC Dąbrowska relacji Wrocław – Białystok – Wrocław oraz IC Karkonosze relacji Jelenia Góra – Białystok – Jelenia Góra.

Trwają prace inwestycyjne na linii nr 1. Ze względu na ograniczoną przepustowość na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Będzin pociągi PKP Intercity będą jeździć trasą okrężną z pominięciem stacji Dąbrowa Górnicza, Będzin Miasto i Sosnowiec Główny, zatrzymując się na stacji Sosnowiec Południowy. Zmiana dotyczy m.in. składu IC Pilecki relacji Racibórz – Białystok.

Szczegółowe informacje dla pasażerów

Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). Bilety PKP Intercity dostępne są w kasach na terenie całego kraju, w automatach biletowych, a także przez Internet na stronie intercity.pl lub za pośrednictwem aplikacji IC Mobile Navigator.

Bezpieczne podróże z PKP Intercity

Obecnie w pociągach przewoźnika może być zajętych jednocześnie, co najwyżej 50 proc. miejsc do siedzenia. Spółka na bieżąco monitoruje frekwencję we wszystkich swoich pociągach. Widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmowane są decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc. W trosce o bezpieczeństwo podróży, PKP Intercity ściśle kontroluje poziom zajętości miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcinku podróży. Dlatego też cały czas obowiązkowa jest rezerwacja miejsc we wszystkich kategoriach pociągów.

Obowiązujący w PKP Intercity reżim sanitarny dąży do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom. Każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do końca grudnia 2020 r. przewoźnik wykonał już 335 tysięcy dezynfekcji i ponad 6 tysięcy dezynfekcji metodą zamgławiania. Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Kierownicy pociągów i konduktorzy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych.

Z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi planowania przejazdów i samego podróżowania w czasie epidemii pasażerowie mogą zapoznać się w specjalnym poradniku PKP Intercity na ten temat, który dostępny jest na stronie: Jak podróżować z PKP Intercity podczas epidemii – Poradnik Pasażera.

19 mld zł inwestycji w rozwój kolei jako ekologicznego środka transportu

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W najbliższych latach PKP Intercity będzie pracować nad opracowaniem powtarzalnego rozkładu jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę dla pasażerów. W 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody.

tekst: Cezary Rutkowski

fot.: Marcin Nawrocki