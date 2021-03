Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO - od 14 marca

Zmiany na trasie Białystok-Szepietowo

W związku ze zwiększeniem przepustowości ruchu pociągów na modernizowanej linii kolejowej nr 6, na odcinku Białystok–Szepietowo, od 14 marca będzie możliwa rezygnacja z jednej pary autobusów komunikacji zastępczej. Przywrócone zostaną pociągi:

- za autobus w relacji Białystok–Szepietowo, odjeżdżający obecnie o godz. 10:55, odjedzie pociąg o godz.10:30;

- za autobus w relacji Szepietowo–Białystok, odjeżdżający obecnie o godz. 13:08, odjedzie pociąg o godz. 12:48.

Zastępcza komunikacja autobusowa pozostanie tylko na odcinku Łapy–Szepietowo za dwa pociągi z Łap do Szepietowa i dwa w odwrotnym kierunku. Zmienią się godziny odjazdu autobusów z Szepietowa do Łap. Autobusy będą odjeżdżały 5 minut wcześniej, tj. o 3:10 i 4:10.

Nie ulegają zmianie lokalizacje miejsc zatrzymań autobusowej komunikacji zastępczej.

Przypominamy, że przejazd w autobusach, oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych. W autobusach, podobnie jak w pociągach, prosimy o zasłanianie ust i nosa. W autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków.

Honorowanie biletów okresowych POLREGIO w wybranych pociągach PKP Intercity. Dodatkowe postoje pociągów dalekobieżnych na trasie Szepietowo–Białystok.

Aby ułatwić pasażerom dojazd na trasie Białystok–Szepietowo, bilety okresowe POLREGIO (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) będą honorowane w następujących pociągach PKP Intercity:

1) IC „Dąbrowska” Szepietowo 11:36 – Białystok 12:32, zatrzymuje się na wszystkich przystankach;

2) IC „Podlasiak” Łapy 18:36 – Białystok 18:55;

3) TLK „Hańcza” Białystok 17:41 – Szepietowo 18:35;

4) IC „Karkonosze” Białystok 20:15 – Szepietowo 21:03, zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Łapy i Szepietowo.

Przypominamy, że w pociągach PKP Intercity obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Wynika to z obecnie obowiązujących zasad sanitarnych i ograniczenia liczby podróżnych w pociągach PKP Intercity do 50% miejsc siedzących. W związku z tym, pasażerowie z biletami okresowymi POLREGIO powinni mieć odpłatny bilet dodatkowy (koszt 1 zł). Bilety dodatkowe są dostępne w kasie biletowej, w internetowym systemie sprzedaży e-IC, w aplikacjach mobilnych oraz u konduktora przed wejściem do pociągu, na przystankach gdzie nie ma kasy biletowej lub jest nieczynna. Informujemy, że po zakończeniu terminu ważności biletu okresowego podróżni mogą ubiegać się o zwrot należności za zakupione bilety dodatkowe (miejscówki) od PKP Intercity, w drodze reklamacji.

Informujemy, że na trasie Białystok – Szepietowo ulegną też zmianie godziny kursowania pociągów. Oprócz zmian kilkuminutowych, wystąpią też zmiany sięgające kilkudziesięciu minut. Na przykład pociąg, który obecnie odjeżdża z Białegostoku do Szepietowa o godz. 18:25, od 14 marca będzie odjeżdżał aż 86 minut wcześniej, tj. o godz. 16:59, a pociąg odjeżdżający z Białegostoku o godz. 15:20, będzie odjeżdżał o godz. 14:50, czyli 30 minut wcześniej. Natomiast poranny pociąg z Białegostoku do Łap, odjedzie 30 minut później, obecnie odjeżdża o godz. 7:30, a od 14 marca będzie odjeżdżał o godz. 8:00.

Zmiany na pozostałych trasach

Na pozostałych trasach w naszym regionie zmienią się godziny kursowania większości pociągów POLREGIO. Przeważnie będą to zmiany niewielkie, kilku lub kilkunastominutowe, ale zwracamy uwagę, że mogą wystąpić wcześniejsze odjazdy niż obecnie.

Na przykład pociąg na trasie Suwałki-Białystok, odjeżdżający o godz. 11:43, od 14 marca 2021 r. będzie odjeżdżał 21 minut wcześniej, o godz. 11:22. Pociąg z Białegostoku do Ełku, odjeżdżający teraz o godz. 10:55, będzie odjeżdżał o 10:30, a pociąg odjeżdżający z Ełku o godz. 17:15, od 14 marca odjedzie o 17:07. Godziny kursowania zmienią się również na trasie Białystok – Kuźnica Białostocka i pociąg odjeżdżający z Białegostoku o godz. 15:44 od 14 marca będzie odjeżdżał 14 minut wcześniej, tj. o godz. 15:30.

Prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy dostępnym w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl

Od 12 kwietnia br. planowane jest rozpoczęcie następnego etapu robót. Wówczas rozkład jazdy zmieni się ponownie. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.





źródło: POLREGIO

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: archiwum