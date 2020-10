Zdalny kontakt z urzędami skarbowymi oraz umówienie wizyty online

Korzystanie z usług elektronicznych

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług i kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie.

Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne na stronie podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowych, urzędów skarbowych oraz na stronie podatki.gov.pl

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Infolinia KIS

Krajowa Informacja Skarbowa udzieli Państwu informacji podatkowych i celnych przez telefon:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zachęcamy również do zadawania pytań drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na Portalu Podatkowym.

Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres e-mail, na stronie Portalu Podatkowego należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję „Pytanie e-mail".

Wizyta w urzędzie

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w urzędach skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej.

Wizytę w urzędach skarbowych województwa podlaskiego można umówić przez internet na stronie wizyta.podatki.gov.pl lub dzwoniąc do swojego urzędu skarbowego.

Klienci będą przyjmowani z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń zamieszczonych w siedzibach urzędów.

źródło: Izba Administracji Skarbowej

oprac. Cezary Rutkowski

fot. Małgorzata Sawicka